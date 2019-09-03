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Названа единственная безопасная доза аспирина

Названа единственная безопасная доза аспирина
Фото: www.globallookpress.com
Популярное лекарство нужно принимать, соблюдая определенные правила

С аспирином по лечебным свойствам не сравнится ни один другой препарат. И все же использовать его нужно с осторожностью. Медики перечислили несколько его особенностей приема и указали количество, которое не навредит организму.

Главное, что важно запомнить, – это правильная дозировка лекарства. Она должна составлять не больше 75 миллиграммов. Только при таком условии снижен риск повреждения слизистых оболочек желудка и кишечника, отмечает "МедикФорум".

Все должны знать, что безопасного аспирина нет. Поэтому, сколько бы ни уверяли в аптеках, что некоторые варианты препарата благодаря добавлению в него магния сульфата не повреждают желудочно-кишечный тракт, это не так. Аспирин воздействует на слизистые не напрямую, он блокирует действие фермента циклооксигеназы, что и способствует в дальнейшем возникновению  язв. И добавки смягающих веществ ничего не решают. 

Популярное лекарство вкупе с витамином C совсем не стоит применять или делать это надо с большой осторожностью, так как в этом случае в желудок попадает сразу много кислоты. А уж если там уровень кислотности еще и повышен, то сочетание аспирина и аскорбинки только усугубит проблему.

Как ни странно, но врачи не советуют использовать аспирин при простуде. Одна таблетка этого лекарства содержит 500 мг ацетилсалициловой кислоты, и постоянное употребление препарата провоцирует развитие эрозивно-язвенных поражений слизистой желудка и кишечника, поясняют они. Поэтому вместо аспирина лучше использовать парацетамол и ибупрофен – они более безопасны.

Нужно полностью отказаться от лечения аспирином детей, которым не исполнилось 15 лет. В неокрепшем организме ребенка прием лекарства может вызвать болезнь Рейе – нарушения с опасными последствиями, которые повышают риск смерти.

Ранее сообщалось, что аспирин опасен здоровым людям и полезен тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. До этого было установлено, что этот препарат спасает от рака и предотвращает развитие рассеянного склероза.

Полина ДОРОЖКИНА
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