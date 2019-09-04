Медики дали полезные советы зрелым дамам

Перенесенные болезни и беременности, вредные привычки и неправильное питание приводят к тому, что в организме женщины не хватает пяти полезных веществ. Это витамин C, железо, кальций, магний и витамин D, сообщили врачи.

Дама не может быть здорова, если у нее недостает витамина С, ведь он повышает сопротивляемость вирусам и инфекциям, помогает бороться с влиянием свободных радикалов, то есть защищает от развития рака и продлевает молодость. Получить этот витамин можно из свежих фруктов, квашеной капусты, болгарского перца, отметили специалисты, пишет "МедикФорум".

Чаще всего женщинам старше 40 лет не хватает железа. Для получения его в достаточном количестве представительницам прекрасного пола нужно обязательно есть печень, говядину, яйца, шпинат и брокколи, заявили медики. Зато кофе и чая нужно пить как можно меньше, ведь в этих напитках содержатся дубильные вещества, которые мешают усвоению железа.

Один из важнейших для зрелых дам микроэлементов – кальций. Его нехватка ухудшает состояние костей, зубов, сердца и повышает риск переломов во время менопаузы. Чтобы обеспечить им организм, женщины старше 40 лет должны ежедневно употреблять не менее трех молочных продуктов.

Если в организме дамы не хватает магния, у нее развиваются повышенная тревожность, возникают боли и судороги в мышцах. Пополнить запасы этого компонента просто – необходимо есть орехи, семечки, зеленые листовые овощи и сухофрукты.

Почти 90% россиянок, проживающих в средней полосе России, испытывают недостаток витамина D, поскольку солнечных дней в этой части нашей страны мало. Чтобы восстановить нужное количество полезного микроэлемента, надо по возможности 10 – 15 минут в день принимать солнечные ванны и питаться рыбой, яйцами, печенью, сметаной, сливочным маслом.