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Смертельно опасен: найдены неожиданные последствия храпа

Смертельно опасен: найдены неожиданные последствия храпа
Фото: www.globallookpress.com
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Нарушение сна может привести к преждевременной смерти

Медики предупреждают, что у человека, храпящего во сне, могут быть серьезные заболевания.

Тот, кто страдает от храпа, может столкнуться с апноэ – состоянием, когда дыхание во сне останавливается на несколько секунд или даже минут. Кроме того, у такого человека может образоваться артериальная гипертензия из-за повышения артериального давления. Иногда это также приводит к легочной гипертензии, выражающейся в одышке, повышенной утомляемости, кашле и стенокардии. 

Помимо этого, храп может стать причиной развития хронической усталости. Непроизвольная задержка дыхания во сне ведет к недостатку кислорода. Из-за апноэ человек просыпается и переходит в стадию поверхностного сна. Фаза глубокого сна, которая необходима организму для восстановления сил, не наступает, поэтому днем люди чувствуют себя разбитыми и сонными.

Удивительно, но храп также может вызвать и ожирение. Из-за хронической усталости страдальцы начинают переедать, а лишний жир, в свою очередь, скапливаясь в области шеи, только усугубляет проблему храпа. Этот замкнутый круг не так-то легко разорвать.

Одно из неприятных последствий апноэ заключается в том, что это состояние увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кислородное голодание ухудшает работу системы кровообращения, повышая вероятность появления инфаркта, мерцательной аритмии, инсульта и сердечной недостаточности. Внезапная остановка дыхания во сне может даже привести к сердечному приступу, который вызовет летальный исход.

Именно поэтому при появлении храпа нужно обязательно обратиться к врачу, напоминает "Медик Форум".

Валентина МАЙОРОВА
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