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Найден удерживающий в норме холестерин продукт

Удержит холестерин в норме: раскрыты полезные свойства авокадо
Фото: pixabay.com
Экзотический фрукт поможет здоровью

Эти плоды давно стали популярны не только в мире, но и в России. В нашей стране даже появились бары, в которых все блюда и напитки приготовлены с использованием авокадо. У него, как выяснилось, есть масса полезных свойств.

Авокадо стабилизирует уровень холестерина в крови. А также помогает пищеварению и снабжает организм кислородом, пишет 7info. 

Кроме того, в плодах содержатся "жиры", являющиеся строительным материалом для клеток тела, и вещество "глютатион", которое блокирует множество опасных канцерогенов, чем "разгружает" печень.

Богато авокадо и витаминами Е, К, С, насыщающими иммунитет. Полезно и женщинам, которые решили забеременеть, ведь содержит фолиевую кислоту.

Хотя плоды очень калорийны, их употребление не оказывает плохого влияния на фигуру. Голод утоляется, а лишние килограммы не появляются. 

Поэтому авокадо необходимо есть. Но нужно выбирать только спелые плоды. На вкус они нейтральные, маслянистые, в зависимости от сорта – с очень легким ореховым или травянистым привкусом.

У фрукта кожа должна быть равномерного цвета, без пятен. Чтобы понять, спелый он или нет, на него нужно надавить. Если почувствуется пустота, его не следует брать: в зрелом плоде должна ощущаться мякоть.

Можно купить и неспелый авокадо, он хорошо дозреет в бумажном пакете вместе с яблоком или бананом. А хранить его нужно в темном месте, но только не в холодильнике – там фрукт просто заморозится и станет твердым. 

Полина ДОРОЖКИНА
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