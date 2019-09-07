Можно есть перед сном: названа самая полезная еда для похудения

Специальная диета стабилизирует уровень сахара в крови

Эксперты уверяют, что на ночь можно устраивать перекусы тем, кто страдает от диабета или хочет похудеть. Так, например, незадолго до сна можно съесть яйцо в крутую, а также миндаль или грецкий орех.

Отличным перекусом на ночь станет порция греческого йогурта без сахара, а также овощи, например, помидоры, огурцы и морковь. Люди, которые хотят сбросить пару лишних килограммов, еще могут устроить поздний ужин с небольшим стейком из мяса или рыбы и овощным гарниром, передает портал FoodNews.

Специалисты подчеркивают, что ужин должен быть белковым, можно употреблять блюда с полезными жирами и ограниченным количеством углеводов. Такая еда поддерживает низкий уровень глюкозы утром.

Ранее "Утро.ру" писало, что на ночь полезным будет хумус и сельдерей. А из сладкого можно есть печеное яблоко.