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Названы внешние симптомы проблем с печенью

Названы внешние симптомы проблем с печенью
Фото: www.globallookpress.com
Высыпания на лице могут предупредить о недугах

Нездоровый образ жизни вредит печени: фастфуд, жареная пища, алкоголь и неправильный прием лекарств только усугубляют состояние этого органа. Желтоватый оттенок кожи и глазных склер предупредит о гепатите А. Однако есть и другие симптомы, которые укажут на хронические проблемы с печенью.

Изменения во внешности человека скажут, есть ли у него поводы для беспокойства. Так, стоит обратиться к специалисту при появлении звездочек на щеках и крыльях носа, жировиков и других высыпаниях на лице. Пигментные пятна и густой налет на языке, а также его покрасневший кончик тоже ни о чем хорошем не свидетельствуют.

Стоит бить тревогу при частой испарине, прыщах между бровями и на висках, тусклой или сухой коже, ломких ногтей и волос, а также при мешках под глазами. Как правило, врачи назначают анализ крови и УЗИ и выписывают необходимое лечение, пишет "МедикФорум".

Полина ИВАНОВА
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