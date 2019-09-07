Неопознанное тело неожиданное появилось в границах Млечного пути

К Земле летит с невероятной скоростью астероид под названием 2007 FT3. Ученые обескуражены, ведь объекта они раньше не наблюдали, поэтому конспирологи полагают, что его специально отправили в космос убить все живое на Земле.

Специалисты полагают, что конец света неизбежен и он произойдет уже совсем скоро – 3 октября. Впрочем, как именно это случится, альтернативные ученые пока спорят. Одни считают, что планета разрушится от ударной волны из-за столкновения, что будет сравнимо с огромным ядерным взрывом.

Другая версия гласит, что падение такого крупного астероида спровоцирует выброс в небо горных пород, они покроют всю атмосферу и не будут пропускать солнечный свет. В результате Земля, а, соответственно, все живое на ней замерзнет. Причем, планета погрузится во тьму всего на несколько секунд, но этого будет достаточно, чтобы стало слишком холодно, чтобы была возможность выжить, передает VladTime.