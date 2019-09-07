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Кровяное давление снизит вкусное масло

Кровяное давление снизит вкусное масло
Фото: www.globallookpress.com
Продукт можно употреблять отдельно или добавлять в салаты

Оливковое масло содержит полезные Омега-3 и Омега-6 жиры, которые благотворно влияют на сердце, они защищают кровеносные сосуды от изношенности и предотвращают атеросклероз. Специалисты советуют добавлять его в рацион для профилактики гипертонии людям старше 40 лет.

Такое масло снижает уровень плохого "холестерина" в крови, что уменьшает риск того, что артерии закупорятся. Этот продукт также убирает воспаление в капиллярах. Рыбий жир, а также витамины А, В и С также помогут контролировать давление.

Помимо этого эксперты рекомендуют для того, чтобы сердце было здоровым, соблюдать диету. Так, стоит реже есть мясо и меньше добавлять в блюда соли – до 6 граммов в день. Также важно добавлять в рацион больше овощей и фруктов. Избежать образования атеросклеротических бляшек позволит рис и макароны из цельного зерна, сообщает портал Версия.инфо.

Полина ИВАНОВА
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