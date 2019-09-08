Вредные и полезные: как продукты влияют на мозг

Нибиру
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Медики назвали продукты, которые являются самыми полезными и вредными. Итак, к тем, что помогают, отнесли орехи, ягоды, рыбу и морепродукты, а также овощи и оливковое масло. Важную роль также играют фрукты, птица, а также нежирные молочные продукты и зерновые.
Вредными специалисты считают полуфабрикаты, излишне соленые блюда, красное мясо, жареное и жирную "молочку", пишет МедикФорум.
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