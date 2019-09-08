Растительные лекари: какая трава повышает потенцию

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Лекарственные растения помогают при самых разных заболеваниях.
Для мужчин одной из лучших трав является тимьян. Отвар отлично помогает в профилактике простатита. Кроме того, он положительно влияет на потенцию. Снижает он и уровень тревожности. Чай из тимьяна облегчает головную боль.
Полезным растительным лекарством он является как для мужчин, так и для женщин. Тоник из этой травы помогает от перхоти и избавляет от проблем с кожей. Примочки с чабрецом можно прикладывать при воспалениях и укусах насекомых, пишет "Южный федеральный".
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