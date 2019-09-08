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Растительные лекари: какая трава повышает потенцию

Растительные лекари: какая трава повышает потенцию
Фото: www.globallookpress.com
Чтобы избавиться от проблем со здоровье, необязательно бежать в аптеку

Лекарственные растения помогают при самых разных заболеваниях.

Для мужчин одной из лучших трав является тимьян. Отвар отлично помогает в профилактике простатита. Кроме того, он положительно влияет на потенцию. Снижает он и уровень тревожности. Чай из тимьяна облегчает головную боль.

Полезным растительным лекарством он является как для мужчин, так и для женщин. Тоник из этой травы помогает от перхоти и избавляет от проблем с кожей. Примочки с чабрецом можно прикладывать при воспалениях и укусах насекомых, пишет "Южный федеральный".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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