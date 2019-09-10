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Найдена лучшая осенняя диета: обычный корнеплод уберет лишний вес

Лучшая осенняя диета: обычный корнеплод уберет лишний вес
Фото: pixabay.com
Избавиться от нескольких килограммов сразу легко

Это можно сделать не больше, чем за две недели. Поможет... свекла. Такая диета считается одной из самых эффективных и абсолютно безвредна для здоровья. Кроме того, результат будет впечатляющим – за 14 дней лишние 7 кг исчезнут, заверили специалисты.

По их словам, осенью организму человека  необходимо большое количество витаминов, минералов и полезных веществ, а любая диета – это стресс. И обычный корнеплод поможет, так как работает очень мягко, сообщает портал Cosmo.ru.

В свекле содержится йод, бетаин, витамин А, куркумин, соли калия и кальция, щавелевая,  лимонная, яблочная и фолиевая кислоты. Также этот овощ выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает состояние иммунной системы, отметили диетологи. 

Питаться корнеплодом нужно, съедая не больше 2 кг в день и не чаще одного раза в три месяца. В это время мучное, жареное, соленое, копчености и алкоголь запрещены, но необходимо употреблять много воды и зеленого чая без сахара.

Свекольная диета бывает моно и комбинированная. При первой не больше трех дней едят только отварную, запеченую или сырую свеклу и пьют сок этого овоща  При втором варианте в рацион добавляют крупы и мясо, питаясь этим две недели.

Ранее сообщалось, что при похудении можно есть перед сном, назывались суперпродукты для избавления от лишнего веса, указывалось средство для сжигания жира на животе и приводились правила, которым нужно следовать, чтобы фигура стала идеальной.  

Полина ДОРОЖКИНА
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