Антибиотики вредят главному органу человека

Прием этих препаратов увеличивает риск серьезных осложнений

Антибиотики способны причинить ощутимый вред сердцу. Это установили специалисты из Университета Британской Колумбии.

Они провели 33 исследования с участием 20 с лишним миллионов человек. И выяснили, что данные лекарства почти в 2,5 раза чаще вызывают развитие аортальной (или митральной) регургитации (обратному току крови через аортальный (или митральный) клапан).

При сильном поражении возникает гипертрофия мышцы и расширение желудочков. Затем развивается сердечная недостаточность, а в легких накапливается жидкость. Все это может привести и к смерти.

Одной из наиболее широко используемых групп антибиотиков являются макролиды. Они играют большую роль в лечении широкого спектра распространенных бактериальных инфекций, включая инфекции верхних и нижних дыхательных путей и некоторые заболевания, передаваемые половым путем, сообщает Журнал американского колледжа кардиологов (Journal of the American College of Cardiology).

Считается, что у них нет побочных эффектов. Однако некоторые из этих препаратов вызывают аритмию (нарушения частоты, ритмичности и последовательности сокращений отделов сердца).



Неправильное назначение врача может вызвать и устойчивость к антибиотикам, и серьезные проблемы с сердцем. В частности, у пациентов, которые принимали фторхинолон и ципрофлоксацин, риск возникновения серьезных проблем с сердцем, был почти в два с половиной раза выше, чем у тех, кто пользовался амоксициллином, передает "МИР24".

Ранее другие ученые предупреждали, что прием антибиотиков увеличивает вероятность заболевания раком. До этого такие лекарства назвали неэффективными.