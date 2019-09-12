Врачии заявили, что желеобразная масса не влияет на сексуальные способности

В начале сентября в Сети появились несколько видео, в которых представителям сильного пола рекомендовали наносить зубную пасту на пенис, чтобы улучшить потенцию. Однако медики предостерегли их от такого шага.

Автор одного из роликов сообщал, что с помощью желеобразной массы можно предотвратить преждевременную эякуляцию и избавиться от эректильной дисфункции. Он заявил, что, промывая гениталии пастой с водой, уже через семь дней мужчины смогут заниматься сексом на полчаса дольше.

Кроме того, добавил создатель видео, продукт помог бы в лечении мужских заболеваний, ведь он дешево стоит и не вызывает аллергии. А его применение не будет заметно женщине, отметил "знаток".

Врачи опровергли эти утверждения. По их словам, использование средства для чистки зубов не влияет на сексуальные возможности. Кроме того, могут возникнуть серьезные проблемы, пишет Daily Mail.

Как сказал один фармацевт, масла мяты перечной и другие химические вещества в зубной пасте, включая отбеливающие, могут сильно раздражать чувствительную кожу. А также вызвать ожоги и волдыри на половых органах мужчин, предупредил он.

Могут пострадать и женщины, добавил уролог. Применение мужчинами зубной пасты увеличивает риск заражения во влагалище их партнерш.

Ранее сообщалось, что есть простое средство повысить потенцию. Для этого мужчина должен есть мясо. Также поможет отвар тимьяна. А еще нужно хорошо высыпаться.

