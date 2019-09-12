Назван способ заметно уменьшить риск развития слабоумия

Люди старше 60 лет могут поправить здоровье без особого труда

Снизить риск возрастных заболеваний просто. Если две минуты в неделю выполнять определенное физическое упражнение, вероятность развития деменции уменьшается. К такому выводу после проведенного исследования пришли сотрудники Абертейского университета в Шотландии.

Они наблюдали за 17 пожилыми людьми (в возрасте от 60 до 75 лет). Те в течение 70 дней приходили на две тренировки в неделю.

Во время каждой они шесть секунд катались на велосипеде с максимальным усилием, потом отдыхали и снова крутили педали. Процесс повторялся до тех пор, пока общее время упражнения не доходило до одной минуты.

Каждый участник эксперимента страдал гипертонией, которая является одной из причин возникновения слабоумия, – все они принимали лекарства. К концу исследования их кровяное давление упало до нормы здорового человека. При этом изменений в лечении или диете не было, отмечает Medicalxpress.

В течение следующих пяти лет 30% населения Шотландии будет старше 60 лет, и, согласно прогнозам, возрастные заболевания будут увеличивать нагрузку на ГСЗ.

"Потенциальные результаты этого могут быть огромными. Мы много увидели в одном простом упражнении. А именно: снижение артериального давления, которое потенциально может привести и к снижению постоянной слабости и риска развития деменции у пожилых людей", – заявил руководитель исследования, доктор Джон Бабрай.

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