В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Введение США новых антироссийских санкций в конце лета ударило по экономике России. Осложняет экономическую ситуацию и нестабильное положение рубля к доллару. Возможно, в скором времени финансовые дела у россиян станут еще хуже – из-за атаки на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии стоимость барреля нефти остается неустойчивой. Чтобы грамотно распорядится своими накоплениями, можно обратится к помощи астрологов – финансовый гороскоп для всех знаков зодиака подскажет, как не потерять деньги.

Октябрь 2019 года окажется неоднозначным месяцем с точки зрения финансов для всех знаков зодиака.По прогнозу астрологов, в целом ситуация будет благоприятной, но работать придется много, чтобы не только преумножить свое состояние, но и не потерять его. На сферу финансов будет влиять расположение Нептуна и Цереры. Астрологи рекомендуют обращаться с деньгами осторожно и контролировать эмоциональные порывы.

Овен

Овнам звезды рекомендуют тратить деньги только на важные покупки, а вот сиюминутные желания удовлетворять не стоит – легко можно оказаться в долговой яме. В первые дни октября 2019 года материальное положение будет тяжелым, потом ситуация стабилизируется. Представителям этого знака стоит приготовиться к тому, что придется помогать деньгами родственникам.

Телец

Во второй месяц осени самое главное для тельцов – не опускать руки. Трудолюбие и грамотный подход к финансам позволят увеличить свое состояние. В октябре представителей этого знака ждет много заманчивых предложений по работе, отказываться от которых астрологи не рекомендуют. А вот текущие расходы стоит сократить – деньги понадобятся тельцам зимой 2019 года.

Близнецы

В октябре астрологический прогноз советуют близнецам сосредоточится на основном месте работы, а от всех подработок временно отказаться. Также звезды не рекомендуют близнецам в октябре 2019 года открывать совместный бизнес с друзьями или давать в долг крупную сумму – есть риск никогда не вернуть свои средства. Лучше потратить заработанное на исполнение своих давних желаний.

Рак

Для раков второй месяц осени окажется очень удачным. Астрологи прогнозируют появление новых возможностей для заработка. Медлить не стоит – нужно сразу хватать свой шанс, а вот от помощи подозрительных личностей стоит отказаться, есть риск стать жертвой мошенников. Также звезды рекомендуют серьезно отнестись к своей репутации, недоброжелатели будут пытаться испортить ее.

Лев

Для львов октября станет непростым месяцем. На работе придется сделать выбор, который повлечет серьезные последствия. Но переживать из-за трудностей не стоит: грамотное управление финансами поможет осуществить давние желания. Также львов ждут щедрые подарки и встречи со старыми знакомыми, которые помогут поправить материальное положение.

Дева

Девам в октябре удастся наладить деловые связи, которые самым лучшим образом отразятся на финансовом положении. Кардинально менять сферу деятельности не стоит, а вот перестановку в доме или небольшой ремонт астрологи рекомендовали бы провести. Но нужно быть внимательнее: есть шанс заключить неудачную сделку со строителями.

Весы

Для весов октябрь 2019 года станет месяцем стабильности и материального благополучия. Астрологи советуют пускать деньги в работу и не бояться трат, а вот от кредитов и крупных сделок лучше отказаться – есть риск в будущем пожалеть о сделанном. Свободные деньги звезды рекомендуют отложить – они пригодятся в ноябре.

Скорпион

Представители этого знака будут испытывать материальные трудности. Выбраться из них поможет бережное обращение с деньгами и грамотное распределение ресурсов. Первую половину октября придется экономить, зато в последние недели есть шанс сорвать куш, который поможет решить все финансовые проблемы.

Стрелец

Для стрельцов октябрь станет месяцем авантюр и новых предложений. Если выбрать дело, которое действительно нравится, то деньги будут плыть в руки к стрельцам сами. Главное, не сворачивать с выбранного пути и действовать согласно обстоятельствам. Несмотря на стабильное финансовое положение, астрологи советуют отложить небольшую часть прибыли для непредвиденных трат зимой.



Козерог

Осенью у козерогов появится шанс круто изменить свою жизнь. Возможно неожиданное и выгодное предложение по работе или появление идеи для бизнеса. Финансовые дела в октябре у представителей этого знака будут идти как по маслу, есть шанс сменить место жительства и значительно увеличить свой доход. Звезды советуют козерогам меньше сомневаться и полностью погрузится в работу.

Водолей

У многих водолеев дела в октябре будут складываться не так, как планировалось изначально. Звезды советуют проявить терпение и соблюдать баланс между жесткой экономией и расточительностью. Астрологи предсказывают появление новых источников заработка и лишних денег. Потратить их стоит в свое удовольствие. А вот брать долги осенью не рекомендуют – отдавать их будет очень непросто.

РЫБЫ

Для рыб октябрь окажется непростым месяцем. Звезды предупреждают о незапланированных тратах и крупных покупках. Скорее всего, придется ограничить себя в развлечениях и отказаться от отпуска. Также астрологи рекомендуют рыбам задуматься о смене работы или поискать дополнительный источник заработка.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2019 года неоднозначный. Астрологи советуют всем знакам не брать долги и не давать их, с интересом рассматривать новые предложения по работе и возможности для дополнительного заработка. Также нужно подготовиться к непредвиденным тратам. Ранее участница программы "Битва экстрасенсов" рассказала, какие знаки разбогатеют в 2019 году.



