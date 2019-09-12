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Чеснок в интимное место: как женщины лечатся "народными" средствами

Чеснок в интимное место: как женщины лечатся
Фото: pixabay.com
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Врачи предупредили об опасности использования овоща при грибковой инфекции

По их мнению, с такой женской болезнью, как молочница, нужно бороться с помощью проверенных медицинских препаратов. А чеснок может только навредить организму.

Однако некоторые женщины, вместо того чтобы проконсультироваться с врачом, пытаются избавиться от заболевания другими способами. К примеру, на три дня кладут чеснок в вагину, надеясь избавиться от инфекции, пишет The Sun. 

Это большая ошибка, отмечает гинеколог Джениффер Гюнтер. Хотя лабораторные тесты и показали, что содержащееся в чесноке вещество аллицин обладает противогрибковым свойством, до сих пор не проводилось никаких экспериментов, чтобы убедиться в том, что продукт поможет избавиться от молочницы, пояснила специалист.

Чеснок выращивают в земле, поэтому в нем могут содержаться болезнетворные бактерии,  которые негативно повлияют на здоровье, если ввести растение во влагалище. К тому же шелуха может остаться внутри организма женщин.

Половые органы представительниц прекрасного пола – благоприятная среда для размножения бактерий., что способно привести к развитию смертельно опасного ботулизма. Поэтому врач не советует заниматься подобным самолечением.

Полина ДОРОЖКИНА
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