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Раскрыт неожиданный секрет беременности

Это заразно: раскрыт неожиданный секрет беременности
Фото: www.globallookpress.com
Подруги влияют на возможность стать мамой

Беременность, конечно, не грипп или ОРВИ. но она тоже заразна. Об этом рассказали врачи.

Они провели исследование и выяснили, что на решение завести ребенка влияет окружение. По словам социолога Николетты Бальбо, беременность подруги нередко приводит к тому, что женщина сама становится мамой, и довольно скоро, передает журнал American Sociological Review.

Начиналось с того, что подруги выкладывали фото УЗИ, на которых изображены первые дни младенцев в утробе. После родов они приглашали приятельниц посмотреть на малышей, потом женщины разглядывали снимки подрастающих детей, выложенные в соцсетях, приводит "МедикФорум" выдержку из статьи в австрийском издании Kurier.

Через два года после того, как подруга родит, желание оказаться в интересном положении у женщины достигает пика, отмечает "ФедералПресс"

Ученые наблюдали за 1700 дам в возрасте от 30 лет, которые были школьными друзьями и остались ими. Средний возраст рождения первого ребенка у дам в группе составил 27 лет.

Специалисты пришли к выводу, что подруги влияют на важные жизненные решения. Кроме того, они все чаще заменяют братьев и сестер, которых у женщин не было, 

 

Полина ДОРОЖКИНА
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