И недозрелым томатам найдется применение

Из зеленых помидоров можно приготовить салат для праздничного стола, к примеру, на Новый год. Угощение получается сладкое и очень вкусное.

На восемь – девять 700-граммовых банок потребуется 3 кг невызревших томатов, 1,5 кг репчатого лука и 1 кг моркови. Для рассола – 300 мл растительного масла, 200 г сахара, 100 г соли, 5 лавровых листов и черный перец горошком, советует портал "Едим дома".

Вначале складываем в большой алюминиевый таз порезанные помидоры, узенькие колечки репчатого лука, тонкую соломку моркови.

Для маринада нужно прокипятить растительное масло с сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем горошком 5 – 10 минут, быстро помешивая

Овощи в тазу залить маринадом и оставить не менее чем на 6 часов. Потом разложить салат по банкам, залить соком из настоявшегося салата и простерилизовать. Для этого в большую кастрюлю на дно уложить полотенце, чтобы банки не лопнули от прикосновения с горячей кастрюлей, залить водой, чтобы она доходила выше среднего уровня банок, довести до кипения и кипятить 20 минут, чтобы рассол в банках немного кипел, пузырился.

Затем банки аккуратно вынуть из кастрюли, в каждую положить 0,5 ч.л. уксусной эссенции 70%, закрутить банки и укутать на ночь.

Во время поедания зеленые помидорчики будут немного хрустеть. Они будут слегка остренькие, но со сладким привкусом. Салат получится – пальчики оближешь.

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