Пить или не пить: ученые развеяли мифы о свежевыжатых соках

Опасности для здоровья они не представляют

Эксперты опровергли популярное мнение о том, что ежедневное употребление свежевыжатых соков бесполезно и даже вредно. Некоторые диетологи ранее говорили о том, что нужная организму клетчатка остается в отходах.

Однако теперь специалисты утверждают, что пить соки ежедневно можно и нужно – их можно отнести к одному из видов блюд для здорового питания. Желательно чередовать разные их виды. При этом увлекаться все же не стоит – полностью заменить соком целые фрукты и овощи не получится, пишут "Актуальные новости".