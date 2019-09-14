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Пить или не пить: ученые развеяли мифы о свежевыжатых соках

Пить или не пить: ученые развеяли мифы о свежевыжатых соках
Фото: www.globallookpress.com
Опасности для здоровья они не представляют

Эксперты опровергли популярное мнение о том, что ежедневное употребление свежевыжатых соков бесполезно и даже вредно. Некоторые диетологи ранее говорили о том, что нужная организму клетчатка остается в отходах.

Однако теперь специалисты утверждают, что пить соки ежедневно можно и нужно – их можно отнести к одному из видов блюд для здорового питания. Желательно чередовать разные их виды. При этом увлекаться все же не стоит – полностью заменить соком целые фрукты и овощи не получится, пишут "Актуальные новости".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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