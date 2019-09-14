Простые продукты уберут вздутие живота

Метеоризм возникает из-за удержания воды в организме

Специалист рассказал, что нужно есть, чтобы избавиться от вздутия живота. Лучшими "лекарствами" станут диуретики, то есть продукты с высоким содержанием калия. После обеда снизить метеоризм помогут огурцы.

Также минимизировать неприятные ощущения не хуже этого овоща способна петрушка. Эксперт уверяет, что такими же свойствами обладает очищающий организм от всего вредного зеленый чай.

При этом врач подчеркивает, передает издание Express, что если метеоризм сохраняется, то тут виновата пищевая непереносимость. Газообразование, как правило, возникает из-за молочных продуктов, пшеницы и глютена. Поэтому эксперт советует отказаться от этих продуктов, а также вести дневник питания, чтобы вычислить вредный продукт.

Впрочем, стресс также вызывает метеоризм, нарушая баланс гармонов и бактерий в кишечнике.