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Яйца отдельно: найден способ избежать проблем с сердцем

Яйца отдельно: найден способ избежать проблем с сердцем
Фото: pixabay.com
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Взрослые люди могут наслаждаться яичницей сколько душе угодно

Яйца не раз становились объектом споров диетологов: некоторые специалисты решительно советуют исключить их из рациона питания, в то время как другие, напротив, уверены, что этот продукт незаменим для здорового образа жизни.

Действительно, в яйцах много белка, лютеина и зеаксантина, полезных для зрения и мышц, а также холина – незаменимого вещества для нервной системы. Однако ранее ряд исследований показал, что избыток куриных яиц в диете якобы может привести к болезням сердечно-сосудистой системы, диабету и даже преждевременной смерти.

Теперь ученые из Техасского Технического университета доказали, что яйца сами по себе не несут никакой угрозы для здоровья. Однако они порекомендовали не употреблять их вместе с продуктами, богатыми насыщенными жирами, например, беконом или сосисками, сообщается на сайте учебного заведения.

Кроме того, эксперимент показал, что яйца не оказали существенного влияния на уровень глюкозы в крови, отмечает телеканал "Царьград". 

Валентина МАЙОРОВА
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