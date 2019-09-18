Нибиру
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Погода в ближайшие дни не преподнесет жителям и гостям столицы приятного сюрприза. Просвета не будет во всех смыслах этого слова.
Хмурым небом, промозглым северо-западных ветром от 6 до 11 м/с и не сентябрьским холодом запомнится москвичам текущая неделя. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в четверг, 19 сентября, за окном будет 9..11° С, местами пройдет дождь.
Данная температура продержится до конца недели. В ночь с субботы на воскресенье метеорологи обещают заморозки.
Немого теплее станет лишь во вторник, 24 сентября. Воздух прогреется до 13° С. Ветер сменит направление на юго-восточное. Временами будет выглядывать солнце.
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