До конца недели за окном будет сыро и холодно

Погода в ближайшие дни не преподнесет жителям и гостям столицы приятного сюрприза. Просвета не будет во всех смыслах этого слова.

Хмурым небом, промозглым северо-западных ветром от 6 до 11 м/с и не сентябрьским холодом запомнится москвичам текущая неделя. Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в четверг, 19 сентября, за окном будет 9..11° С, местами пройдет дождь.

Данная температура продержится до конца недели. В ночь с субботы на воскресенье метеорологи обещают заморозки.

Немого теплее станет лишь во вторник, 24 сентября. Воздух прогреется до 13° С. Ветер сменит направление на юго-восточное. Временами будет выглядывать солнце.