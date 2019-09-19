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В Тверском суде Москвы в пятницу, 20 сентября, рассматривалось прошение Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО. Задержанного выпустили из изолятора под подписку о невыезде, пишет "Газета.Ru".
В Мосгорсуде обратили внимание на положительную характеристику Росгвардии, где раньше служил 24-летний мужчина. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи.
Напомним, ранее Устинова осудили на 3,5 года тюрьмы. Его обвиняют в нападении на стража правопорядка.
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