Актера выпустили под подписку о невыезде

В Тверском суде Москвы в пятницу, 20 сентября, рассматривалось прошение Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО. Задержанного выпустили из изолятора под подписку о невыезде, пишет "Газета.Ru".

В Мосгорсуде обратили внимание на положительную характеристику Росгвардии, где раньше служил 24-летний мужчина. Сам он участвовал в заседании по видеосвязи.

Напомним, ранее Устинова осудили на 3,5 года тюрьмы. Его обвиняют в нападении на стража правопорядка.



