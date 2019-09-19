В последний рабочий день температура воздуха опустится до +3°C

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на 20 сентября 2019 года. В Москве в этот день максимальная температура воздуха достигнет +9°C, а утром в столице и вовсе будет только +3°C.

Как предупреждают специалисты Гидрометцентра, в пятницу в столице весь день будет облачно, а с утра и до вечера будет идти небольшой дождь.

Синоптики добавляют, что скорость ветра будет достигать 10 м/с. Плохая погода задержится в Москве как минимум до начала следующей недели.