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Дождь и холод: синоптики дали прогноз погоды на пятницу

Бабье лето отменяется: дождь и холод задержатся в Москве
Фото: www.globallookpress.com
В последний рабочий день температура воздуха опустится до +3°C

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на 20 сентября 2019 года. В Москве в этот день максимальная температура воздуха достигнет +9°C, а утром в столице и вовсе будет только +3°C.

Как предупреждают специалисты Гидрометцентра, в пятницу в столице весь день будет облачно, а с утра и до вечера будет идти небольшой дождь.

Синоптики добавляют, что скорость ветра будет достигать 10 м/с. Плохая погода задержится в Москве как минимум до начала следующей недели. 

Дарья ПЕТРОВА
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