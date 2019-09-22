Уберечься от вируса они почти не помогают

В сезон простуд россияне начинают укреплять иммунитет и готовиться к атаке болезней. Однако общепринятые средства для профилактики гриппа на самом деле не столь эффективны, как думают многие.

Так, чеснок и лимон не спасут вас от вируса. Врачи подтверждают, что вещества, которые есть в чесноке, полезны, но количество, которое мы употребляем, слишком мало, чтобы избежать заболевания. Лимоны же лучше есть, уже когда вы подхватили вирус – организму нужен витамин С для эффективного восстановления.

Также медики развеяли некоторые мифы о гриппе. Как ранее писало "Утро", прививки от гриппа не защитят вас на сто процентов. Однако риски существенно снижают, пишет МедикФорум со ссылкой на врача из НИИ Гриппа в Санкт-Петербурге Игоря Никонорова.

Многие считают, что медицинские маски спасут от заразы, если носить их на улице. Но это не так– там вы не подходите к окружающим настолько близко, чтобы подхватить вирус. А вот в метро и помещениях их можно использовать. Только предпочтение лучше отдать респираторам, а не маскам из ткани.

Осторожными нужно быть с иммуностимуляторами – принимать их стоит только по предписанию врача. Иначе есть риск навредить организму.

Еще один популярный миф гласит, что простудиться или заболеть гриппом можно из-за переохлаждения. Это не совсем верно. Дело в том, что когда вы перемерзли, слизистые становятся более сухими – так вирусу легче попасть в организм. Однако если рядом не было заразных соседей, вы не заболеете.

Напомним, среди симптомов гриппа – жар, головная боль и ломота в мышцах, а также озноб. Температура – от 37,5 до 39 градусов. К этому может прибавиться насморк или кашель и першение в горле. Однако заниматься самолечением не стоит – нужно вызвать врача, который поставит правильный диагноз и назначит необходимые лекарства.