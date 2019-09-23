Расплачиваться за насилие будут 11 человек

На Кубани ряд сотрудников полиции получили различные виды дисциплинарного наказания после принуждения семнадцатилетней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево в Анапе.

"Принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители", -

рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как уточнил собеседник агентства, с должностей сняты начальник ОМВД РФ по городу Анапе и его заместитель по охране общественного порядка.



В августе несовершеннолетняя волейболистка из Московской области заявила о том, что двое полицейских в Анапе принудили ее к совершению сексуальных действий. После этого была начата внутренняя проверка, обвиняемых уволили из полиции.