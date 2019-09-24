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Подморозит и зальет: прогноз погоды на среду

Подморозит и зальет: прогноз погоды на среду
Фото: www.globallookpress.com
Жителям столицы придется потерпеть в ожидании бабьего лета

В ночь на 25 сентября столбики термометров в столице опустятся до -1°С, местами пройдет дождь со снегом.

Как сообщает Гидрометцентр, днем в среду потеплеет до +7..+9°С, однако вероятность осадков в виде снега сохранится. При этом научный руководитель погодного ведомства Роман Вильфанд подчеркнул, что дождь и мокрый снег будут кратковременными – длиться не более пяти минут, отмечает НСН

В выходные в Москву погода вернется к климатической норме.

Ранее синоптики заявили, что в октябре в столице дневная температура может достичь +15..+20°C. 

Валентина МАЙОРОВА
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