Жителям столицы придется потерпеть в ожидании бабьего лета

В ночь на 25 сентября столбики термометров в столице опустятся до -1°С, местами пройдет дождь со снегом.

Как сообщает Гидрометцентр, днем в среду потеплеет до +7..+9°С, однако вероятность осадков в виде снега сохранится. При этом научный руководитель погодного ведомства Роман Вильфанд подчеркнул, что дождь и мокрый снег будут кратковременными – длиться не более пяти минут, отмечает НСН.

В выходные в Москву погода вернется к климатической норме.

Ранее синоптики заявили, что в октябре в столице дневная температура может достичь +15..+20°C.

