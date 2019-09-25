Синоптики дали прогноз погоды на четверг

В Москву и Подмосковье вернется осеннее тепло

Переменная облачность, без осадков и до +10..12°С – такая погода ожидается в столице завтра, 26 сентября.

Правда, в ночь со среды на четверг в городе будет довольно прохладно – всего лишь 0..+2°С, сообщает Гидрометцентр.

Резкие изменения погоды не лучшим образом сказываются на здоровье, считают медики. Так, аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев рассказал URA.RU, что значительные перепады атмосферного давления и температур, которые прогнозируются этой зимой, непременно отразятся на самочувствии россиян. по словам доктора, иммунная система не выдерживает, люди начинают чаще болеть ОРВИ и другими вирусными заболеваниями, обостряются и бактериальные инфекции.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с октября по март на севере России ожидается аномально теплая погода, а на юге будет холоднее обычного, напоминает "Вечерняя Москва".

