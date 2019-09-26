Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Названы самые тревожные симптомы бесплодия

Названы самые тревожные симптомы бесплодия
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРазмер имеет значение: смертельные дозы обычных продуктов
Проблемы можно избежать, если вовремя обнаружить первые признаки

Специалисты отметили, что сейчас с проблемой зачатия сталкиваются многие семейные пары, и в трети случаев причина кроется именно в женском здоровье. Врачи перечислили симптомы, которые указывают на наличие бесплодия.

Первой причиной часто становится нарушение менструального цикла. Также о проблеме зачатия говорит тазовая боль во время полового акта или опорожнения кишечника, что может являться признаком эндометриоза – заболевания, которое иногда оказывается симптомом бесплодия. Жесткие волосы в необычных местах, по словам экспертов, также указывают на проблемы репродуктивной системы.

Если женщина не беременна и не кормит грудью, то белесые выделения из сосков часто являются причиной неприятностей. Также признаками проблем с зачатием могут становятся, которые иногда свидетельствуют о ранней менопаузе, передает "ФедералПресс".

Однако самый необычный и тревожный симптом, указывающий на бесплодие, – это отсутствие каких-либо признаков репродуктивной проблемы, сообщает "МедикФорум". Из-за отсутствия очевидных симптомов, как правило, к врачу обращаются слишком поздно.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей