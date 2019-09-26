Проблемы можно избежать, если вовремя обнаружить первые признаки

Специалисты отметили, что сейчас с проблемой зачатия сталкиваются многие семейные пары, и в трети случаев причина кроется именно в женском здоровье. Врачи перечислили симптомы, которые указывают на наличие бесплодия.

Первой причиной часто становится нарушение менструального цикла. Также о проблеме зачатия говорит тазовая боль во время полового акта или опорожнения кишечника, что может являться признаком эндометриоза – заболевания, которое иногда оказывается симптомом бесплодия. Жесткие волосы в необычных местах, по словам экспертов, также указывают на проблемы репродуктивной системы.

Если женщина не беременна и не кормит грудью, то белесые выделения из сосков часто являются причиной неприятностей. Также признаками проблем с зачатием могут становятся, которые иногда свидетельствуют о ранней менопаузе, передает "ФедералПресс".

Однако самый необычный и тревожный симптом, указывающий на бесплодие, – это отсутствие каких-либо признаков репродуктивной проблемы, сообщает "МедикФорум". Из-за отсутствия очевидных симптомов, как правило, к врачу обращаются слишком поздно.