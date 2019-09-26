Третья мировая начнется в октябре

Жуткое пророчество сбудется со дня на день

Предсказания Нострадамуса до сих пор с удовольствием толкуют на разный лад эзотерики всего мира. Специалисты по непознанному утверждают, что недавно было найдено новое послание французского алхимика, в котором сообщается, что начало Третьей мировой войны не за горами – глобальный конфликт разразится в октябре этого года.

"Закройте, закройте Восток, двери Востока, ибо с Запада движется черная тень!" –

якобы такие загадочные слова оставил потомкам прорицатель.

Толкователи уверены, что в войне Соединенные Штаты или Европа выступят против России или Китая.

В доказательство истинности предсказаний Нострадамуса исследователи приводят в пример тот факт, что якобы многие его пророчества сбылись не далее, как в прошлом году. Так, страшный пожар в Калифорнии, бушевавший около трех недель, точь-в-точь подходит под описание алхимика, приводит портал Vlad Time мнение неназванного эксперта.

Сложные отношения России со странами Запада прорицатель тоже предвидел. Более того, некоторые конспирологи считают, что Третья мировая уже началась, просто в современном мире она ведется не армейскими сражениями, а другими способами.

Впрочем, здравомыслящие специалисты считают, что предсказатель, живший в XVI веке, мог и ошибаться, и не следует впадать в панику раньше времени.