Синоптики дали прогноз погоды на пятницу

Надежды на бабье лето рухнули

Последний день рабочей недели станет сырым и пасмурным – небольшие дожди ожидаются 27 сентября в Москве и Московской области.

По прогнозу Гидрометцентра, в городе столбики термометров покажут +9+..11°С, ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Центральной России воздух прогреется до +15+..17°С, однако ясной погоды не ожидается.

"Будет дождливо и облачно... Как в "Женитьбе" Гоголя: если бы к нынешней ясной погоде да приставить теплую погоду, которая будет на следующей неделе, тогда было бы бабье лето", -

приводит слова метеоролога "МИР 24".