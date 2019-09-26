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Синоптики дали прогноз погоды на пятницу

Захватите зонтик: синоптики дали прогноз погоды на пятницу
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеТепло и дождливо: в Москву ненадолго придет "бабье лето"
Надежды на бабье лето рухнули

Последний день рабочей недели станет сырым и пасмурным – небольшие дожди ожидаются 27 сентября в Москве и Московской области.

По прогнозу Гидрометцентра, в городе столбики термометров покажут +9+..11°С, ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Центральной России воздух прогреется до +15+..17°С, однако ясной погоды не ожидается.

"Будет дождливо и облачно... Как в "Женитьбе" Гоголя: если бы к нынешней ясной погоде да приставить теплую погоду, которая будет на следующей неделе, тогда было бы бабье лето", - 

приводит слова метеоролога "МИР 24"

Валентина МАЙОРОВА
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