Синоптики дали прогноз погоды на пятницу

Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Последний день рабочей недели станет сырым и пасмурным – небольшие дожди ожидаются 27 сентября в Москве и Московской области.
По прогнозу Гидрометцентра, в городе столбики термометров покажут +9+..11°С, ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в Центральной России воздух прогреется до +15+..17°С, однако ясной погоды не ожидается.
"Будет дождливо и облачно... Как в "Женитьбе" Гоголя: если бы к нынешней ясной погоде да приставить теплую погоду, которая будет на следующей неделе, тогда было бы бабье лето", -
приводит слова метеоролога "МИР 24".
На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления