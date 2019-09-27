Аномальная погода: синоптики дали прогноз на выходные

Солнце появится в Москве ненадолго

Бабье лето не торопится возвращаться в столицу – ясной солнечной погоды в Москве и Подмосковье не ожидается.

Правда, в выходные будет довольно тепло: в субботу, 28 сентября, в городе ожидается до +10..+12°С, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 29 сентября, столбики термометров поднимутся до +11..13°С, однако в столице пройдут небольшие дожди.

В начале следующей недели дневная температура повысится до +13..15°С, ночью ожидается +5°С.

"Аномально теплая погода в столичном регионе продлится практически всю следующую неделю", –

приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Александра Синенкова.

