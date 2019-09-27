Аномальная погода: синоптики дали прогноз на выходные

Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Бабье лето не торопится возвращаться в столицу – ясной солнечной погоды в Москве и Подмосковье не ожидается.
Правда, в выходные будет довольно тепло: в субботу, 28 сентября, в городе ожидается до +10..+12°С, переменная облачность, без осадков.
В воскресенье, 29 сентября, столбики термометров поднимутся до +11..13°С, однако в столице пройдут небольшие дожди.
В начале следующей недели дневная температура повысится до +13..15°С, ночью ожидается +5°С.
"Аномально теплая погода в столичном регионе продлится практически всю следующую неделю", –
приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Александра Синенкова.
Врачи могут только облегчить жизнь артистке
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления