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Россия треснет пополам: Юпитер направился к Земле

Россия треснет пополам: Юпитер направился к Земле
Фото: pixabay.com
Смена траектории крупнейшей планеты разрывает континенты

По Евразии прокатилась волна губительных землетрясений. Высокая магнитуда была отмечена в Алтайском крае и на Камчатке. По мнению экспертов, это происходит под влиянием Юпитера – крупнейшая планета Солнечной системы сменила траекторию и теперь находится в ближайшей к Земле точке орбиты. Гравитация Юпитера активизирует движение литосферных плит, что и приводит к землетрясениям.

Исследователи считают, что в будущем планета может сойти с орбиты настолько сильно, что сместит континенты, разорвав их. Если процесс ускорится, то Россия буквально треснет пополам, передает "ВладТайм".

Первой, по мнению экспертов, "отколется" Аляска. Опасность заключается в том, что при движении литосферных плит велика вероятность раскола ледников: это ускорит таяние, часть суши может уйти под воду. Специалисты уверяют, что в обозримом будущем настолько масштабных катаклизмов не произойдет, но изменения в экологии будут только нарастать.

Карина СИРАЗОВА
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