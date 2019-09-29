Женщина рассказала о том, как оказалась заперта в одной машине с "насильником"

Известная украинская писательница Лариса Ницой рассказала своим подписчикам на Facebook о том, как оказалась заперта в одной машине с таксистом-"насильником". Как оказалось, поводом для того, чтобы навесить на мужчину столь страшный ярлык стал русский язык.

Лариса Ницой написала, что в ответ на все ее реплики на украинском языке, водитель неизменно отвечал ей по-русски. А в ответ на ее замечание признался, что говорить на этом языке ему банально удобнее, поэтому переходить на мову он не собирается.

"У меня немеют руки и ноги от такого ответа", – призналась писательница. Несмотря на пережитый ужас, она нашла в себе силы обратиться в службу такси, чтобы пожаловаться на водителя. Однако и тут ее ждало жесточайшее разочарование – оператор просто не понял причины ее негодования.

"Водитель отказался говорить со мной на украинском языке, чем вызвал конфликт и нанес мне психологическую травму", – пожаловалась писательница мужчине на другом конце провода. Тот, однако, был неумолим и настоял, что ничем помочь своей собеседнице не может.

Напоследок она сравнила русскоязычного водителя такси с насильником. А также обратилась к службе такси, чтобы они как-то начали отвечать за своих водителей.