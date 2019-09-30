Астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как наладить личную жизнь

Октябрь 2019 г. – хорошее время для того, чтобы не только разбогатеть, но и найти свою вторую половинку или, наоборот, разорвать сложные отношения. Во второй месяц осени произойдет много изменений во всех сферах, в том числе и в любовной. "Утро" подготовило любовный гороскоп для всех знаков зодиака.

Овен

Представителям этого знака звезды рекомендуют побороть свою необоснованную ревность и быть внимательнее к любимому человеку, иначе есть вероятность потерять возлюбленного навсегда. Семейным Овнам советует больше времени проводить с детьми, в противном случае можно потерять с ними близкий контакт.

Телец

Тельцам октябрь 2019 года готовит судьбоносную встречу. Одинокие Тельцы смогут найти человека, с котором в будущем свяжут свою жизнь, а вот семейным представителям этого знака советуют быть осторожнее: интрижка может закончиться разводом, о котором потом придется жалеть. Также астрологи предупреждают, что споры с любимым человеком по поводу денег не приведут ни к чему хорошему.

Близнецы

В октябре близнецам стоит присмотреться к коллегам: возможно, уже долгое время рядом находится именно "тот самый" человек. Чтобы отношения сложились удачно, гороскоп советует проявлять больше инициативы. В целом, осень для Близнецов – удачное время для новых романов, но ждать чего-то серьезного от них не стоит.

Рак

Представительницам этого знака в октябре очень повезло: звезды прогнозируют встречу со второй половинкой и скорое замужество. Для Раков-мужчин месяц в любовном плане будет не таким удачным. Есть вероятность, что ваша вторая половинка решит разорвать с вами отношения, а от новых свиданий в октябре лучше отказаться.

Лев

Для Львов октябрь окажется непростым месяцем. Вам предстоят постоянные скандалы с любимым человеком и выяснение отношений. Гороскоп рекомендует быть честным со своим партнером, иначе развода не избежать. Одиноким Львам предстоит знакомство в самом неожиданном месте.

Дева

У семейных представителей этого знака в отношениях будет гармония и полное спокойствие. А вот свободных Дев ждут романтические приключения и бурные романы. Звезды советуют больше доверять интуиции и не бояться принимать спонтанные решения. Любовь может свалиться на Дев в самый неожиданный момент.

Весы

Осенью семейным весам советуют сосредоточиться на воспитании детей – подростки могут доставить немало проблем. А вот свободным Весам астрологи рекомендуют задуматься о браке: октябрь 2019 года хорошее время, чтобы принять важное решение. Возможно, в этом месяце вам придется столкнуться с предательством любимого человека.

Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам отправиться в спонтанное путешестви – в поездке есть шанс завести бурный роман, который перерастет в счастливый брак. А вот с мучительными и не приносящими радости отношениями стоит покончить: зимой звезды обещают судьбоносную встречу.

Стрелец

Для холостяков октябрь может стать удивительным месяцем – астрологи прогнозирует новое знакомство, которое скоро перерастет в крепкий брак. А семейным Стрельцам звезды советуют внимательнее относиться ко второй половинке: стоит проводить больше времени вместе или отправиться в путешествие, это привнесет в брак новые эмоции.

Козерог

В октябре 2019 года Козерогам стоит стать чуточку романтичнее, и они сразу окажутся в центре внимания у противоположного пола. Многочисленные свидания не перерастут во что-то серьезное, но подарят массу положительных эмоций. Женатым и замужним Козерогам стоит присмотреться к поведению второй половинки: возможно, ваши подозрения в неверности не так уж и беспочвенны.

Водолей

Водолеям осенью не стоит ждать больших перемен в личной жизни: у семейных представителей этого знака в отношениях будет гармония и покой. Одиноким Водолеям на романы рассчитывать не стоит – лучше переждать октябрь в одиночестве и подготовиться к судьбоносной встрече в будущем.

Рыбы

Рыбам звезды советуют присмотреться к старым знакомым и друзьям – среди них может быть вторая половинка, которую они раньше упорно не замечали. На пользу личной жизни пойдут перемены во внешности и новые увлечения. Есть шанс встретить на сайте знакомств интересного человека, общение с которым перестает в реальный роман.

Таков любовный гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2019 года. В целом, месяц будет удачным для новых романов и знакомств, звезды также советуют быть более терпеливыми и внимательными ко второй половинке, если вы хотите сохранить отношения.

Ранее "Утро" рассказывало, какие знаки разбогатеют в октябре 2019 года.