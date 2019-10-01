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Выявлены главные причины преждевременного старения

Выявлены главные причины преждевременного старения
Фото: www.globallookpress.com
Продлить молодость поможет спорт и здоровый сон

У многих современных людей признаки старения возникают раньше, чем у предков, утверждают ученые. По мнению экспертов, стресс является основной причиной. Это происходит потому, что иммунная система человека тратит много сил на восстановление, и организм становится беззащитен перед вирусами и инфекциями.

Дефицит качественного сна, плохое питание и вредные привычки также наносят огромный вред здоровью. Отсутствие баланса между работой и отдыхом, обилие информации мешают нам полноценно восстанавливаться в ночное время. Недостаток физической активности тоже пагубно сказывается на состоянии организма: спорт способствует выработке гормонов, продлевающих молодость.

К привычкам, которые старят людей раньше времени, эксперты относят и депрессивное восприятие действительности, которое отражается в том числе на внешнем в виде, придавая лицу специфическое выражение, делающее его старше, сообщает "МедикФорум".

Карина СИРАЗОВА
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