Найденная могила показала шокирующий конец цивилизации на Красной планете

На Марсе среди тысяч одинаковых камней эксперты Дальневосточной академии уфологии обнаружили останки погибшего инопланетянина. Специалисты считают, что это – могила, которая, возможно, была частью огромного кладбища.

Кости и очертания тела пришельца хорошо различимы на фоне марсианского грунта, поэтому уфологи выразили свое удивление по поводу того, что ранее эти останки никто не мог обнаружить. На основании известных фактов, они предполагают, что марсиане оставляли умерших на поверхности, не хороня их в привычном для нас понимании.

Некогда обитаемая, развитая планета превратилась в гигантское кладбище. "Если это правда, конец истории Марса – настоящий кошмар в понимании человека", – цитирует экспертов "ВладТайм".

Как сообщают ученые, большая часть могил уже уничтожена временем, именно поэтому их не находят повсеместно. Вероятно, эти останки были укрыты грунтом, который стал своеобразным консервантом, а небольшие землетрясения, регулярно происходящие на Красной планете, могли их обнажить.