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Синоптики предупреждают, что из-за ветра в Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности. Об это сообщил Гидрометцентр. По его прогнозу, такая погода сохранится до вечера 2 октября.
Несмотря на ветер и небольшой дождь, температура воздуха в среду поднимется до +17°C днем.
Ранее "Утро" публиковало любовный гороскоп на октябрь 2019 года.
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