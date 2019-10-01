При этом температура воздуха поднимется до +17°C

Синоптики предупреждают, что из-за ветра в Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности. Об это сообщил Гидрометцентр. По его прогнозу, такая погода сохранится до вечера 2 октября.

Несмотря на ветер и небольшой дождь, температура воздуха в среду поднимется до +17°C днем.

Ранее "Утро" публиковало любовный гороскоп на октябрь 2019 года.