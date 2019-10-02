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России предсказали технологический апокалипсис

России предсказали технологический апокалипсис
Фото: pixabay.com
Солнечный свет и электричество пропадут на шесть дней

Всех жителей России ждет самая долгая ночь за последние пять тысяч лет, считают астрофизики. На Землю обрушится магнитная буря, которая перекроет поток солнечного света и выведет из строя всю электронику.

"Технологический апокалипсис" наступит из-за огромного солнечного пятна AR2192: оно взорвется и из-за этого "обесточит" Землю на шесть дней, перекрыв доступ световому потоку. Космический холод и абсолютная тьма на нашей планете перестанут быть фантастическими событиями уже в декабре, сообщает "ВладТайм".

Согласно одной из теорий, взрыв такой мощности на Солнце происходит каждые 250 лет, но гигантское пятно, если верить древним текстам шумеров, появляется каждые пять тысяч лет и способно уничтожить всё живое на нашей планете. По самым оптимистичным прогнозам учёных, Земле достанется лишь 10% от привычного потока тепла и света. Из-за выброса плазмы изменится цвет неба, в нижних широтах возникнут полярные сияния, а также полностью пропадет электричество.

Некоторые эксперты советуют делать запасы еды, воды, топлива и теплых вещей. Людям, чувствительным к магнитным бурям, специалисты рекомендуют запастись лекарствами и воздержаться от чрезмерных физических нагрузок.

Карина СИРАЗОВА
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