В столице 3 октября будет +21°C

Гидрометцентр России сообщил, что октябрь будет теплым на Юге России, на Урале и в Сибири. Кратковременное потепление стоит ждать и в Москве. Завтра, 3 октября, воздух днем прогреется до +21°C, при этом осадки будут кратковременными.

Омрачит аномально теплую погоду только ветер – его порывы будут достигать 15 м/с, поэтому в столице сохранится "желтый" уровень погодной опасности.

На юге России, в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха будет выше климатической нормы в октябре, - цитирует слова синоптика Владимира Тищенко "РГ".

Остальным регионам повезло чуть меньше. Например, в Архангельской области и КОМИ будут идти проливные дожди.

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