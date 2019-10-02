Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Осень откладывается: синоптики пообещали аномальное тепло

Осень откладывается: синоптики пообещали аномальное тепло
Фото: www.globallookpress.com
В столице 3 октября будет +21°C

Гидрометцентр России сообщил, что октябрь будет теплым на Юге России, на Урале и в Сибири. Кратковременное потепление стоит ждать и в Москве. Завтра, 3 октября, воздух днем прогреется до +21°C, при этом осадки будут кратковременными.

Омрачит аномально теплую погоду только ветер – его порывы будут достигать 15 м/с, поэтому в столице сохранится "желтый" уровень погодной опасности.

На юге России, в Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура воздуха будет выше климатической нормы в октябре, - цитирует слова синоптика Владимира Тищенко "РГ". 

Остальным регионам повезло чуть меньше. Например, в Архангельской области и КОМИ будут идти проливные дожди. 

Ранее "Утро" составило любовный гороскоп на октябрь 2019 года для всех знаков зодиака. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей