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Доказано падение астероида на Землю

На Землю упал опасный астероид
Фото: pixabay.com
Катастрофа привела к глобальному похолоданию

Ученые из Южной Африки обнаружили доказательства, подтверждающие гипотезу, что Земля была поражена кометой или астероидом 12,8 тысячи лет назад. Катастрофа привела к изменению климата, известному как дриасовое похолодание, и исчезновению многих видов животных.

Исследователи проанализировали образцы пород, извлеченные из торфяных месторождений в провинции Лимпопо (ЮАР). Они выявили высокие концентрации платины, которая также содержится в небесных телах. Это свидетельствует о столкновении с Землей крупного космического объекта, который, вероятно, упал в Северной Гренландии, где обнаружили кратер диаметром 31 километр и возрастом 12,8 тысячи лет, сообщает Phys.org.

Ученые считают, что падение небесного тела связано с временным похолоданием 10 730 – 9700 лет до нашей эры. Повышенные концентрации платины в породах того же возраста обнаружены также в Гренландии, Евразии, Северной Америке, Мексике и Чили.

Карина СИРАЗОВА
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