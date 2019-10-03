На Землю упал опасный астероид

Катастрофа привела к глобальному похолоданию

Ученые из Южной Африки обнаружили доказательства, подтверждающие гипотезу, что Земля была поражена кометой или астероидом 12,8 тысячи лет назад. Катастрофа привела к изменению климата, известному как дриасовое похолодание, и исчезновению многих видов животных.

Исследователи проанализировали образцы пород, извлеченные из торфяных месторождений в провинции Лимпопо (ЮАР). Они выявили высокие концентрации платины, которая также содержится в небесных телах. Это свидетельствует о столкновении с Землей крупного космического объекта, который, вероятно, упал в Северной Гренландии, где обнаружили кратер диаметром 31 километр и возрастом 12,8 тысячи лет, сообщает Phys.org.

Ученые считают, что падение небесного тела связано с временным похолоданием 10 730 – 9700 лет до нашей эры. Повышенные концентрации платины в породах того же возраста обнаружены также в Гренландии, Евразии, Северной Америке, Мексике и Чили.