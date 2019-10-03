Выявлены скрытые симптомы заболевания почек

Ухудшение памяти указывает на опасную проблему

Признаки нарушения работы почек легко принять за проявление других заболеваний, считают врачи. Это приводит к позднему выявлению болезней и даже переходу в разряд хронических. Именно поэтому так важно распознать симптомы на самой ранней стадии.

В первую очередь на заболевание почек указывает высокое артериальное давление, так как их работа связна с сердцем и сосудами. Признаком может быть редкое или, наоборот, частое мочеиспускание, которое не зависит от количества выпитой жидкости. Это говорит о нарушении исполнения прямых обязанностей органа – очищения от токсинов и выведения лишней жидкости из организма. Также это может свидетельствовать о камнях или песке в почках.

Нарушения функции почек могут сказаться и на когнитивных навыках: ухудшается память и концентрация внимания, появляется внезапная усталость и слабость в мышцах. Болевые ощущения в области спины, особенно по бокам, – также один из признаков сбоев в работе органа. Кроме того, на проблемы укажут отёки конечностей, нарушение сна и остановки дыхания во сне, сообщают "Дни24".

Почки препятствуют попаданию крови в мочу, однако при нарушении функционирования органа качество фильтрации ухудшается. Это может привести к образованию опухолей, инфекций или камней.