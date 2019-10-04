Названы способы сохранить здоровье печени

Алкоголь и вирусы остаются главными причинами хронических заболеваний

Активный образ жизни, употребление фруктов, овощей и орехов, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, а также соблюдение личной гигиены помогут сохранить здоровье печени, считает хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского.

Также специалист отметил, что основными факторами риска развития болезней печени, кроме высококалорийной пищи и алкоголя, становятся вирусные инфекции, заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними животными, а также токсическое поражение лекарствами.

По данным статистического сборника Минздрава, показатель заболеваемости увеличился, пишет телеканал "360", почти на 13% за последние пять лет – в 2018 году это были 360,5 случая, а в 2013 году – 316,7.

"Когда речь идет об увеличении числа больных, то здесь, прежде всего, надо говорить об увеличении пациентов с вирусными гепатитами В и С", – рассказал врач РИА Новостям. Наибольший риск инфицирования вирусами возникает при инъекциях: наркотические вещества, татуировки, переливание крови. Передача вируса возможна и половым путем.

По словам эксперта, снижение употребления алкоголя положительно влияет на здоровье печени. Злоупотребление спиртными напитками и вирусные гепатиты остаются главными причинами хронических диффузных заболеваний печени, отмечает телеканал "МИР24".