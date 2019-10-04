Названы средства борьбы с изжогой

Избавиться от неприятных ощущений помогут бананы и овсянка

Изжогой страдает до 60% взрослого населения. Чаще всего причиной становится заброс в пищевод желчи с ферментами из двенадцатиперстной кишки и желудочного сока. Происходит это из-за неполного смыкания сфинтера, разделяющего пищевод и желудок.

Специалисты поделились несколькими советами по борьбе с изжогой. Прежде всего, есть нужно часто и понемногу. При редких приемах пищи порции становятся больше и это может спровоцировать подъем кислоты выше, что вызовет изжогу.

Также не рекомендуют ложиться спать с наполненным желудком. Это вызовет более сильный выброс сока в пищевод и спровоцирует неприятные ощущения. По этой же причине лучше спать на высоких подушках, считают врачи.

Специалисты советуют сократить употребление сахара, жирной пищи и специй, а также лука, кофе и пива. Эти продукты вызывают усиленную выработку кислоты и раздражают желудок. Отказ от курения оздоровит организм и заодно поможет справиться с изжогой, так как дым сигарет стимулирует дополнительную выработку желудочного сока.

Лишний вес и ожирение также являются одной из причин повеления изжоги. Вес увеличивает давление на живот и желудок, что приводит к подъему кислоты в пищевод, сообщает "МедикФорум". Необходимо пить больше простой чистой воды: она прекрасно разбавляет желудочный сок, уменьшая концентрацию кислоты. Также страдающим от изжоги, советуют есть бананы и овсянку.