На Луне нашли город инопланетян

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Уфолог Скотт Уоринг утверждает, что нашел на Луне город пришельцев.
По его словам, он внимательно изучил снимки NASA, на которых представлены ландшафты полярной стороны спутника Земли. Уоринг якобы рассмотрел очертания города со множеством строений.
Он уверен, что власти специально скрывают информацию о жизни пришельцев.
Однако скептики считают, что это всего лишь выдумки уфолога.
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