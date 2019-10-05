Опубликован сценарий ядерной войны в 2025 году

Конфликт изменит климат Земли

Американский ученые создали сценарий ядерной войны, которая может начаться через 6 лет. По их мнению, главными участниками конфликта станут Индия и Пакистан.

Жертвами войны между странами станут до 125 миллионов человек. Кроме того, запуск ракет спровоцирует существенные изменения климата на всей Земле. В атмосферу попадет большая концентрация легких соединений углерода, включая сажу. Поднимаясь ввысь, эти вещества начнут поглощать солнечный свет, в результате чего до поверхности планеты будет попадать на 20%-30% меньше лучей, передает ArsTechnica.

Эти изменения приведут к началу глобального похолодания. На восстановление климата уйдут многие годы.