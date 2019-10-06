В ЮАР откопали капсулу с пришельцем

Археологи наткнулись на странную находку

Ученые, занимаясь раскопками в ЮАР, сделали невероятное открытие. Они утверждают, что нашли капсулу с едва живым пришельцем.

Кроме того, в кратере, вместо остатков астероида, они наткнулись на обломки корабля инопланетян. При этом находку передали властям, которые сразу "замели следы" и сообщили, что ничего подобного никто не находил, передает "ВладТайм".

Специалисты утверждают, что новость о пришельце является ложью и есть все доказательства, что в это место врезался астероид.