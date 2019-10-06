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В ЮАР откопали капсулу с пришельцем

В ЮАР откопали капсулу с пришельцем
Фото: pixabay.com
Археологи наткнулись на странную находку

Ученые, занимаясь раскопками в ЮАР, сделали невероятное открытие. Они утверждают, что нашли капсулу с едва живым пришельцем.

Кроме того, в кратере, вместо остатков астероида, они наткнулись на обломки корабля инопланетян. При этом находку передали властям, которые сразу "замели следы" и сообщили, что ничего подобного никто не находил, передает "ВладТайм".

Специалисты утверждают, что новость о пришельце является ложью и есть все доказательства, что в это место врезался астероид.

Отдел информации
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