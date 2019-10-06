Составлен список защищающих от рака продуктов

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Число онкологических заболеваний растет ежегодно. Специалисты назвали продукты, которые помогут в борьбе с раком.
Предотвратить развитие злокачественных опухолей могут семена чиа. В них содержится кверцетин и антиоксиданты в больших количествах. Также есть хлорогеновая кислота, которая входит в состав современных препаратах против рака, передает Dni24.
Также спасением станет виноград и грецкие орехи. В этих продуктах содержатся альфа-линолевые кислоты и масса антиоксидантов.
Кроме того, эксперты советуют бросить все вредные привычки и активно заниматься спортом.
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