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Гармония в сексе: как свести партнера с ума

Гармония в сексе: как свести партнера с ума
Фото: www.globallookpress.com
Добавить красок в интимные отношения помогут простые советы

Сексуальную жизнь улучшит, в первую очередь, отсутствие комплексов. Если расслабиться и открыться партнеру, то наслаждение близостью возрастет в несколько раз. Умение отдаваться процессу и наличие экспериментов в постели также благоприятно скажутся на качестве интимной жизни.

Образ женщины, за которой мужчина будет готов начать охоту, позволит партнеру почувствовать свою мужскую власть и с удовольствием раскрыться в процессе. Для этого хорошо подойдет роль любовницы или плохой девочки, считает love-коуч Юлия Ланске.

Добавить красок в интимные отношения поможет разнообразие. Всевозможные новшества помогут устранить массу проблем и наладить эмоциональную обстановку в паре, если будут поданы правильно, сообщает WomanHit.ru. Воплощение сексуальных фантазий партнера также невероятно важно, ведь многие желания мужчины возникли еще в юности и оказали огромное влияние на его дальнейшую интимную жизнь.

Карина СИРАЗОВА
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