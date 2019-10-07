Полезный и вкусный "перекус" поможет сохранить хорошее самочувствие

Фисташки – не только вкусное лакомство, но и отличный продукт для всех, кто заботится о здоровье глаз.

Только в этих орехах содержатся короноиды, которые уменьшают риск развития болезней органов зрения, таких, как катаракта или возрастные изменения глаз. Жиры, в избытке имеющиеся в фисташках, помогают легче усвоить полезные вещества.

Помогают эти орехи и тем, кто страдает от болезней сердечно-сосудистой системы. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в плодах, снижают "плохой" холестерин, сообщает "Медик Форум".

Кроме того, в фисташках много витамина B6, укрепляющего иммунитет. Антиоксиданты, помогают организму бороться с вредными микробами, а витамины Е и А – с различными инфекциями.

Еще одно полезное свойство фисташек – эти орехи незаменимы для худеющих. В них есть мононенасыщенные жиры и клетчатка, которая дает долгое ощущение сытости, уменьшая риск переедания, отмечает "Федерал Пресс".